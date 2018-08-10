Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

«Уфа» провела свою третью встречу в Лиге Европы, обыграв на домашнем стадионе «Прогрес» из Люксембурга со счетом 2:1. Первая победа в истории уфимского клуба в еврокубках принесла России 0,167 балла. Ничейный результат в матче между «Брагой» и «Зарей» принес Португалии только 0,1 балла в таблицу коэффициентов УЕФА, что позволило России оторваться от преследователя.

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Сейчас Россия с 44,632 балла занимает шестое место в рейтинге. Единственные в нынешнем евросезоне очки принесла «Уфа», дважды сыграв вничью со словенским «Домжале» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее тренер «Уфы» прокомментировал победу команды в матче квалификации Лиги Европы.