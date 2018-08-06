Теннисистка Кузнецова вернулась в первую сотню рейтинга WTA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова расположилась на 87-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Кузнецова ранее находилась на 128-й строчке, однако накануне выиграла турнир в Вашингтоне.
Россиянка Дарья Касаткина также улучшила свои позиции, поднявшись на 12-е место. Мария Шарапова (22), Анастасия Павлюченкова (28) и Елена Веснина (56) сохранили свои места в рейтинге, а Екатерина Макарова потеряла 16 мест в рейтинге, опустившись на 46-ю строчку.
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Лидером рейтинга по-прежнему остается представительница Румынии Симона Халеп.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев поднялся в чемпионской гонке ATP.