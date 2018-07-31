Джошуа пообещал «перешагнуть» через Поветкина перед боем с Уайлдером
Профессиональный британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями в преддверии поединка с россиянином Александром Поветкиным, передает «Советский спорт».
По словам чемпиона WBA (Super), WBO, IBO и IBF, Поветкин не является самым сильным соперником в тяжелом весе.
«Мой бой против Деонтея Уайлдера – лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным», – приводит слова британца ESPN.
Джошуа отметил, что очень надеется на поединок с Уайлдером.
«Переговоры по бою с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если он не состоится. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я перешагну через него. Мне нужны сильные соперники», — сказал он.
Бой Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко поможет Джошуа готовиться к бою с Поветкиным.