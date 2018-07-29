СМИ: Катар нанял агентов ЦРУ ради проведения ЧМ-2022

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Британские СМИ раскрыли подробности ведения борьбы за право проведения чемпионата мира — 2022, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, представители Катара наняли для своей кампании агентов ЦРУ и PR-фирмы. В статье Sunday Times отмечается, что Катар использовал черный пиар, пытаясь создать впечатление, что у соперников нет шансов на победу и отсутствует поддержка.

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Заявка Катара на проведение ЧМ-2022 была одобрена. Также на мундиаль претендовали США, Корея, Япония и Австралия.

Ранее сообщалось, что при строительстве объектов к ЧМ-2022 в Катаре погибает по 12 рабочих в неделю.