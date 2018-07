Полицейский перепутал британского велогонщика Фрума с фанатом и применил силу

Полицейский перепутал четырехкратного победителя престижной веломногодневки «Тур де Франс» Криса Фрума из Великобритании с фанатом, сообщает «Советский спорт».

На последнем отрезке 17-го этапа «Тур де Франс» Фрум был вынужден сойти с дистанции. Когда спортсмен вместе с телохранителем спускался к командному автобусу на их пути встал полицейский.

Жандарм не узнал Фрума и попросил того остановиться. Услышав отказ, сотрудник полиции скрутил спортсмена на землю.

Жена британца Мишель пояснила, что полицейский перепутал Фрума с болельщиком, потому что на нем был черный дождевик. Во Франции многие болельщики забираются на велосипедах на гору раньше атлетов, чтобы с комфортом наблюдать за ходом гонки.

Ранее ирландец Дэн Мартин стал победителем шестого этапа «Тур де Франс».

Froome's had a crash and a row with a gendarme on his way back down! pic.twitter.com/DaWM5MfyGN