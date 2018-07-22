Владелец «Спартака» рассказал о судьбе Карреры в клубе

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал будущее главного тренера Массимо Карреры в клубе, передает Sport24.

Федун отметил, что работу итальянца будут оценивать вне зависимости от результатов в Лиге чемпионов.

«Судьба Карреры никак не будет зависеть от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Все будет решаться по итогам сезона в его конце», — сказал он.

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Под руководством Карреры красно-белые смогли завоевать чемпионство в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» посвятил победу в товарищеском матче покойному отцу.