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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в раздевалке арены «Калининград», на которой прошли матчи чемпионата мира 2018 года.

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«Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно. Просто к этому нужно стремиться. Нужны талант, от природы какие-то вещи и, конечно, удача», — сказал Черчесов.

Также на встрече с юными футболистами, представляющих четыре юношеские команды Калининграда, присутствовал главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий.