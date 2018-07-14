Футболист забил мяч после смерти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/11698711/TASS_26032099-pic905-895x505-23658.jpg">

Погибший в автокатастрофе игрок молодежной сборной Венесуэлы по футзалу Кедуину Индриаго забил мяч после смерти, сообщает «Советский спорт».

На видеозаписи, которую опубликовали на странице Индриаго в фейсбуке, игроки передавали пас друг другу. Затем один из них рикошетом от гроба погибшего отправил мяч в сетку ворот.

Реклама

«Он погиб в аварии на мотоцикле, но мы отдали ему дань уважения на футзальном поле», — гласит подпись к видео.

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба местной лиги Sask Valley Hockey League (SVHL) Трой Гаспер погиб в ДТП.