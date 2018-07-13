Леброн Джеймс поужинал с Ди Каприо и Аль Пачино

<img src="//img.gazeta.ru/files3/820/10792820/upload-AP_17164171255944-pic905-895x505-99432.jpg">

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провел встречу с легендарными актерами Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино, сообщает «Советский спорт».

На ужине со звездами кино присутствовал также деловой партнер баскетболиста Маверик Картер.

Как отмечает TMZ, что 33-летний баскетболист мог обсуждать с Ди Каприо и Аль Пачино свои проекты, которые намерен реализовывать в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс».