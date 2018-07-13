Леброн Джеймс поужинал с Ди Каприо и Аль Пачино
Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провел встречу с легендарными актерами Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино, сообщает «Советский спорт».
На ужине со звездами кино присутствовал также деловой партнер баскетболиста Маверик Картер.
Как отмечает TMZ, что 33-летний баскетболист мог обсуждать с Ди Каприо и Аль Пачино свои проекты, которые намерен реализовывать в Голливуде.
Ранее сообщалось о том, что Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс».
LeBron James, Hollywood'u sevecek gibi..— Volkan Parlayan®️ (@Vparlayan) 12 июля 2018 г.
Al Pacino, Leonardo Di Caprio ve LeBron James akşam yemeğinde buluştular.. pic.twitter.com/uMXhE46Mnr