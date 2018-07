Появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры

Первые кадры спасения детей юношеской команды, заблокированной в пещере Тхам Луанг на севере Тайланда, появились в сети, сообщает «Советский спорт».

Журналист NBCNews на своей странице в твиттере опубликовала видеозапись, на которой от пещеры отъезжает машина скорой со спасенным ребенком.

Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могут выбраться наружу.

Ранее сообщалось, что шестеро детей юниорской футбольной команды были спасены на севере Тайланда.

The first boys are out. #ThaiCaveRescue @NBCNews pic.twitter.com/OKeYcaswPT