LA Times: Россия преподнесла еще один «невероятный сюрприз» на ЧМ-2018

Россия преподнесла еще один «невероятный сюрприз» на чемпионате мира по футболу-2018 и устранила Испанию, пишет в колонке The Los Angeles Times Кевин Бакстер.

Российская сборная одержала победу над игроками одного из самых больших футбольных клубов мира, пишет автор. Команда, которая никогда не выходила из группового этапа, попала в «элитную восьмерку».

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Еще около трех недель назад Россия претендовала на участие в турнире только потому, что была хозяйкой чемпионата мира. Однако теперь, отмечает Бакстер, никто не смеется над Россией. Автор пишет, что этот чемпионат мира, безусловно, самый запутанный, самый непредсказуемый и, возможно, самый захватывающий за долгое время.

Ранее Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв Испанию в серии пенальти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после матча 1/8 финала между сборными России и Испании глава государства в телефонном разговоре с испанским королем Филиппом VI отметил мастерство команды.