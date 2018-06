Аршавин: в России любят иностранцев, которые тратят здесь свои деньги

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал об отношении россиян к иностранцам. По словам игрока казахстанского «Кайрата», граждане России относятся позитивно к гостям из других стран, передает «Советский спорт».

«Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги. Мы можем предложить тем, кто приезжает в нашу страну, что угодно. Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать», — цитирует Аршавина «Би-би-си».

Реклама

По его мнению, сборная России сможет преодолеть групповую стадию и выйти в плей-офф турнира.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

"I want to take Cesc Fabregas to a nightclub." #bbcworldcup pic.twitter.com/y4EPgwzX0f