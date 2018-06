Легенда сборной Англии ответил критикам России

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился своими впечатлениями от поездки в Россию, передает «Советский спорт».

Во время чемпионата мира — 2018 экс-форвард выступит экспертом на телевидении.

«За несколько недель до чемпионата мира говорили одно и то же — будьте осторожны, аккуратнее с этим, внимательнее с тем… Я здесь 24 часа, меня тепло встретили, а атмосфера уже великолепная. Не могу дождаться, когда все начнется!» — написал Ширер на своей странице в твиттере.

Ширер выступал в футболке национальной команды Англии с 1992 по 2002 год.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии заразился русской культурой.

The weeks before a World Cup are always the same-be careful, watch out for this, be wary of that...been here 24 hours and have been warmly welcomed and the atmosphere is great already. Can't wait for it all to get started! #WorldCup2018 #Russia2018 #MOTD #England2018 #Moscow pic.twitter.com/WmFGpuCRRh