Глава Ингушетии пожелал сборной России стать чемпионами мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/10815553/upload-04-pic905-895x505-68524.jpg">

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал побед сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Нашей сборной — только успехов. Я оптимист, поэтому желаю, чтобы они стали чемпионами мира», — цитирует Евкурова kp.ru.

Глава республики отметил, что на площадях во всех городах уже установили экраны.

Реклама

«Ну, и на телевидении, в интернете... Сейчас у всех есть возможности даже в телефоне футбол смотреть. Поэтому все будут болеть», — добавил Евкуров.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что аргентинский арбитр Нестор Питана обслужит матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.