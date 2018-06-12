Касильяс и Карпин провели встречу со студентами МГУ

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Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и чемпион мира — 1990 по футболу в составе сборной Германии Андреас Бреме провели встречу со студентами Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), встреча прошла в рамках проекта «Движение болельщиков», где должен был также принять участие легендарный бразильский нападающий Пеле.

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Пресс-атташе экс-футболиста Жозе Форнос Родригес заявил о проблемах Пеле со здоровьем, из-за которых он был вынужден пропустить мероприятие.

На встрече был представлен Кубок чемпионата мира, а также обсуждались различные вопросы относительно мирового первенства.

Карпин поделился мнением о фаворитах мундиаля 2018 года.

«Россия! Не верите? Тем хуже для вас, в качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию», — сказал специалист.

Ранее фан-зона чемпионата мира по футболу открылась в столице России на Воробьевых горах.