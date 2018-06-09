МВД разработало инструкции для иностранных болельщиков чемпионата мира

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Министерство внутренних дел России разработало инструкции для болельщиков, которые намерены посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает газета «Известия».

Памятки направлены в посольства стран, которые примут участие в мундиале.

Отмечается, что в инструкции указан список предметов, запрещенных на аренах мирового первенства. Болельщикам запрещено проносить на стадион оружие, пиротехнику, красящие вещества, алкоголь и любые другие напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистскую символику. Также нельзя приходить с вувузелами, лазерными устройствами и фонарями.

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За нарушение инструкций болельщикам грозят штрафы от 3 до 10 тыс. рублей. При повтором нарушении иностранцев могут выдворить из страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.