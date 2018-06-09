МВД разработало инструкции для иностранных болельщиков чемпионата мира
Министерство внутренних дел России разработало инструкции для болельщиков, которые намерены посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает газета «Известия».
Памятки направлены в посольства стран, которые примут участие в мундиале.
Отмечается, что в инструкции указан список предметов, запрещенных на аренах мирового первенства. Болельщикам запрещено проносить на стадион оружие, пиротехнику, красящие вещества, алкоголь и любые другие напитки в стеклянной таре, пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистскую символику. Также нельзя приходить с вувузелами, лазерными устройствами и фонарями.
За нарушение инструкций болельщикам грозят штрафы от 3 до 10 тыс. рублей. При повтором нарушении иностранцев могут выдворить из страны.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.