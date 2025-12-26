На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили, что январские пенсии выплатят досрочно

СФР: большинству пенсионеров перечислят январскую пенсию до 30 декабря
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Большая часть российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно — до 30 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России (СФР).

Досрочные выплаты связаны с новогодними праздниками и коснутся граждан, у которых перечисление пенсии через банк обычно приходится на дни зимних каникул. В Соцфонде пояснили, что январская пенсия будет зачислена на счета до 30 декабря, тогда как доставка через почтовые отделения в январе пройдет по обычному графику.

Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты с 1 по 11 число месяца. В этот период выпадают праздничные дни, поэтому после завершения каникул банки возобновят перечисления по стандартному расписанию. При этом страховые пенсии за январь поступят уже с учетом индексации на 7,6%.

В Соцфонде также уточнили, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Дополнительные выплаты фонда, если они положены, также зачислят заранее, обращаться за этим пенсионерам не потребуется.

Через Почту России январскую пенсию доставят в привычные сроки — с 3 по 25 января. В этот же период выплаты можно будет получить через кассу почтового отделения.

Ранее зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии.

