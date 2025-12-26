Глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 26 декабря Днем разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова как официальный праздник в России. Об этом пишет РИА Новости,

«Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М.И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе «О памятных датах и днях воинской славы» как новый День воинской славы Российской Федерации», — говорится в официальном обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В беседе с агентством Корсунов отметил, что именно 26 декабря 1812 года остатки Великой французской армии после разгрома перешли реку Неман и покинули территорию Российской империи. По его словам, введение нового Дня воинской славы направлено на защиту исторической правды в рамках борьбы с западной пропагандой и целенаправленной «демонизацией» России.

Общественник отметил, что принятие подобных законов формирует официальную и непоколебимую позицию государства. Именно европейские государства, в частности Франция, на протяжении столетий выступали в роли агрессоров по отношению к РФ, заключил он.

27 октября издание Independent писало о выявлении новых видов смертельных болезней, сразивших армию Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Как отмечалось, ученые извлекли ДНК из зубов 13 французских солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе. Анализ выявил бактерии, вызывающие паратиф и возвратный тиф — ранее не выявленные в связи в ходе изучения заболевания. Результаты исследования показали, что инфекции усугубляли ослабленных холодом и голодом солдат.

