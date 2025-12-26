На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили учредить День разгрома Наполеона

РИА: в России предложили установить 26 декабря День разгрома армии Наполеона
true
true
true
close
Жак Луи Давид

Глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 26 декабря Днем разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова как официальный праздник в России. Об этом пишет РИА Новости,

«Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М.И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе «О памятных датах и днях воинской славы» как новый День воинской славы Российской Федерации», — говорится в официальном обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В беседе с агентством Корсунов отметил, что именно 26 декабря 1812 года остатки Великой французской армии после разгрома перешли реку Неман и покинули территорию Российской империи. По его словам, введение нового Дня воинской славы направлено на защиту исторической правды в рамках борьбы с западной пропагандой и целенаправленной «демонизацией» России.

Общественник отметил, что принятие подобных законов формирует официальную и непоколебимую позицию государства. Именно европейские государства, в частности Франция, на протяжении столетий выступали в роли агрессоров по отношению к РФ, заключил он.

27 октября издание Independent писало о выявлении новых видов смертельных болезней, сразивших армию Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Как отмечалось, ученые извлекли ДНК из зубов 13 французских солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе. Анализ выявил бактерии, вызывающие паратиф и возвратный тиф — ранее не выявленные в связи в ходе изучения заболевания. Результаты исследования показали, что инфекции усугубляли ослабленных холодом и голодом солдат.

Ранее российский историк назвал главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами