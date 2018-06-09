Генсек ООН посетит матч чемпионата мира и встретится с Путиным

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Москву с официальным визитом, в ходе которого он намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным и посетить один из матчей национальной команды Португалии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России, сообщает ТАСС.

«Он проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным и посетит один матч», — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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Он отметил, что Гутерриш намерен посетить встречу между сборными Португалии и Марокко, которая состоится 20 июня на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Ирана и Марокко.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Россия-2018» пригласит форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина на матч открытия чемпионата мира по футболу.