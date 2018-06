Самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Рамосу

Форвард английского «Уиком Уондерерс», выступающего во второй футбольной лиге Англии, Адебайо Акинфенва записал видеообращение к капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу, сообщает «Советский спорт».

«Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, я только вернулся из отпуска. Рамос, ты не только травмировал моего друга Мохаммеда Салаха, но сейчас я услышал, что ты нанес сотрясение Лорису Кариусу. Слушай, брат, я никогда не сыграю против тебя, потому что никогда не буду выступать в Лиге чемпионов и тебе повезло. Вот что бы произошло, если бы я попал туда», — сказал Акинфенва в своем твиттере.

Отмечается, что английский футболист нигерийского происхождения жмет от груди штангу весом 180 килограммов.

Ранее форвард английского «Ливерпуля» назвал глупостью слова Рамоса.

Don't worry Liverpool FC I will always have your back. #YNWA #WeInThisTogether #SometimesYouHave2Smile #BeastMode pic.twitter.com/2aaYtffSMs