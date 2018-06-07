ФИФА объяснила, почему Чичериной запретили выступать на мероприятиях ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему рок-певице Юлии Чичериной было запрещено выступать на мероприятиях, приуроченных к чемпионату мира по футболу в России, передает РБК.
«В соответствии с регламентом, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — пояснили в пресс-службе ФИФА.
Ранее сообщалось, что программа фестиваля к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону будет изменена из-за Чичериной.