МИД Британии не подтвердил факты расизма на матче ЦСКА — «Арсенал»

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Министерство иностранных дел Великобритании не нашла фактов расизма на четвертьфинальном матче Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом», сообщает RT.

«Британское посольство работало с ЦСКА и «Арсеналом» при подготовке и во время проведения данного матча. Сотрудники посольства приехали на стадион за несколько часов до начала игры и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи. Расистских выкриков они не слышали, представители клубов или фанаты ни о чем подобном не сообщали», — говорится в письменном свидетельстве представителя МИД Британии Харриет Болдуин, которое было передано в парламент страны.

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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать армейцев на €20 тыс. за поведение болельщиков во время матча против канониров». Болельщиков красно-синих обвинили в использовании пиротехники и бросании предметов на поле.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной России Александр Головин может перейти в туринский «Ювентус».