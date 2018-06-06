Карякин проиграл американскому шахматисту на турнире в Норвегии

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Российский шахматист Сергей Карякин проиграл американцу Хикару Накамуре в матче восьмого шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере, сообщает ТАСС.

Карякин играл черными фигурами.

В параллельной встрече американец Фабиано Каруана также играл черными и победил представителя Индии Вишванатана Ананда. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а американец Уэсли Со — с французом Максимом Вашье-Лагравом.

По итогам восьми туров шахматного супертурнира лидерство между собой делят Накамура, Карлсен, Каруана и Со, в активе которых по четыре очка. Далее в таблице располагаются Мамедьяров, Ананд и Аронян, набравшие по 3,5 балла. Карякин имеет в своем активе три балла. После него идет только Вашье-Лаграв — 2,5 очка.