Кержаков предложил пускать на новые стадионы бесплатно после ЧМ-2018

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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков в интервью «Газете.Ru» рассказал, что делать с новыми стадионами в городах, где средняя зарплата не позволяет часто ходить на футбол.

«Бесплатно пускать», — заявил экс-игрок.

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Кержаков также прокомментировал точку зрения о том, что бесплатные посещения снижают ценность и значимость футбола.

«Хорошо, а что тогда делать? Чтобы стадионы просто без работы стояли? На него все равно будут выделяться деньги из регионов. Значит, надо перевозить туда команды из других городов, которые не имеют своих стадионов. Нужно, чтобы они использовались, чтобы народ ходил на футбол и смотрел его в комфортных условиях.

Давайте развивать футбол в регионах, чтобы потом клубы смогли найти уже частных спонсоров, которые в свою очередь будут содержать и стадион», — подчеркнул он.

Полный текст интервью бывшего форварда российской команды «Газете.Ru» будет доступен завтра.