Кузнецов поможет «Вашингтону» в третьем матче финала НХЛ против «Вегаса»

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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» сможет принять участие в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщает ТАСС.

26-летний россиянин получил повреждение руки во втором матче финала Кубка Стэнли. В первом периоде игры хоккеист покинул площадку после силового приема соперника. Как информирует Washington Post, Кузнецов возобновил тренировки с командой в пятницу.

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Отмечается, что решение об участии российского спортсмена в ближайшей игре будет принято непосредственно перед матчем, который состоится в ночь на 3 июня.

После двух поединков в Лас-Вегасе счет в серии «Вашингтона» и «Вегаса» равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что названный в честь Александра Овечкина пес посетит матч «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли.