Фанаты немецкого клуба прошлись по городу в одежде Ку-клукс-клана

Фанаты немецкого футбольного клуба «Энерги Коттбус» прошлись по городу в образе членов американской ультраправой организации Ку-клукс-клан, сообщает «Советский спорт».

Таким образом фанаты отметили выход команды в третий дивизион чемпионата Германии.

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Во время прохода они несли баннер «Возвышение дьяволов», написанный готическим шрифтом.

Отмечается, что началось расследование случившегося. Представители «Энерги Коттбус» осудили поведение фанатов. В клубе заявили, что в случае установления личностей, причастных к акции, им грозит пожизненный запрет на посещение матчей команды.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении финалистов Лиги Европы испанского «Атлетико» и французского «Марселя»