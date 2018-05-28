Глава Удмуртии подарил Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов подарил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой ключи с сертификатом на готовую четырехкомнатную квартиру в родном городе спортсменки — Ижевске. Об этом сообщает ТАСС.

«Сказали, что у тебя мечта была улучшить жилищные условия семьи», — сказал функционер.

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Загитова в свою очередь решила подарить жилье своим родителям.

«С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям», — заявила фигуристка.

Ранее Загитовой на торжественной церемонии в Москве вручили щенка японской породы акита-ину.