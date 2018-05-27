Загитова рассказала о первом дне с подаренной акита-ину

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как провела свой первый день с подаренным щенком Масару. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сегодня с ней раз пять погуляла только в первой половине дня. Потом я не успела, но, думаю, что по приезду я уделю ей максимум внимания», — сказала фигуристка.

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Загитова также рассказала о других своих питомцах шиншилле и кошке.

«Масару воспитанная, спокойная, иногда бывает игривая чуть-чуть.

Про других питомцев я тоже не забываю, всем уделяю внимание», — подчеркнула она.

Ранее Загитова ответила на вопрос о возможной смене тренера.