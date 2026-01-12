Размер шрифта
В России ожидают роста черного рынка алкоголя

Финансист Селезнев ждет рост черного рынка алкоголя из-за подорожания крепких напитков
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России может вырасти черный рынок алкоголя из-за повышения цен на крепкие спиртные напитки. Это чревато увеличением отравлений и ростом организованной преступности. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Плюсов в этой новости можно разглядеть только два. Во-первых, государство пополнит бюджет за счет роста акцизов (это и есть главная причина объявленного роста). Во-вторых, можно ожидать снижение импульсного потребления крепкого алкоголя, а значит, и негативных социальных последствий, связанных с ним. Правда, все это перекрывается потенциальными минусами. Прежде всего ростом черного рынка (самогоноварения, суррогатов) и, как следствие, отравлений и организованной преступности», — отметил Селезнев.

Он добавил, что в этой ситуации также страдает обычный средний потребитель, который остается перед более узким выбором, — рост акцизов, вероятнее всего, снизит ассортимент на полках магазинов, оставив только самые доступные и марки масс-маркета и небольшую долю премиальных брендов, где покупатели на цену не смотрят и покупают крайне редко.

Как выяснила газета «Коммерсантъ», сразу пять заметных игроков алкогольного рынка предупредили торговые сети о пересмотре отпускных цен. В компаниях ссылаются на удорожание из-за повышения акцизов, роста производственных затрат и общей налоговой нагрузки. На полках это может отразиться уже в январе: участники рынка допускают, что средний рост цен в рознице составит около 10–17%. Novabev Group (бренды Beluga, «Архангельская») сообщает о повышении примерно на 10%. «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) говорит о росте в районе 15–17%. В Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Пять озер», Sea Witch) планируют прибавку на 13% по водке собственного портфеля и около 12% по остальным позициям. О намерении поднять цены также заявили ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и Ladoga («Царская», «Крутояр»), но без конкретных цифр в уведомлениях.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и селедка. 

