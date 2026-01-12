Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Адвокат Шалуба: елку нельзя просто оставить у контейнера для бытового мусора
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

После новогодних праздников живая елка превращается в отход, но обращаться с ней нужно не как с обычным мусором, а по отдельным правилам, рассказала адвокат, президент Правового центра ADVOLOGIA Наталья Шалуба. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвала правила утилизации елки, которые помогут избежать штрафов.

По словам эксперта, главный нюанс, который часто пропускают, — выброшенная елка не относится к обычным твердым коммунальным отходам. По Федеральному закону от №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» такие деревья считаются крупногабаритными отходами.

«Поэтому и возникают запреты. Елку нельзя просто оставить у контейнера для бытового мусора, бросить в подъезде, во дворе или на придомовой территории. Если дерево выносят целиком, без распила, и оставляют не в специально отведенном месте, это расценивается как нарушение правил обращения с отходами и правил благоустройства», — отметила Шалуба.

Ответственность, уточнила адвокат, предусмотрена и региональными законами о благоустройстве, и статьей 8.2 КоАП РФ. Для граждан штрафы, как правило, составляют 2–5 тысяч рублей (в зависимости от субъекта РФ и обстоятельств). Решение о привлечении к ответственности принимают органы местного самоуправления или административные комиссии.

Чтобы выбросить елку без риска, нужно следовать определенным правилам, отметила эксперт. Сначала следует снять с дерева все украшения и любые искусственные элементы. Затем распилить ствол и ветви на части. После этого елку относят на площадку для крупногабаритных отходов или сдают в специальные пункты приема, которые ежегодно организуют муниципалитеты и региональные операторы. В некоторых регионах допускается выброс распиленных и компактно упакованных частей в обычные контейнеры, если они подходят по размеру.

Отдельно адвокат объяснила о сжигании елок. Само по себе сжигание натуральной древесины не запрещено, но допустимо только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности в соответствии. Нужно выдерживать безопасные расстояния до зданий, заборов, деревьев и сухой растительности, использовать специально оборудованное место и иметь средства для тушения. Нарушение этих требований может повлечь штраф по противопожарным нормам.

«Получается, что риск штрафа связан не с самой елкой, а с тем, где и в каком виде ее оставили. Если помнить, что это крупногабаритный отход, и действовать по установленным правилам, проблем с соседями, управляющей компанией и контролирующими органами не возникнет», — отметила Шалуба.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную елку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596101_rnd_1",
    "video_id": "record::45819eb7-fd4c-49d0-b551-9f6e57d861a0"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+