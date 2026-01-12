Размер шрифта
Эксперт заявил, что России нужно будет обновить военные доктрины после СВО

Аналитик Демуренко: Россия должна будет обновить военные доктрины после СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

После завершения любого крупного конфликта наступает период осмысления, который необходим для обновления боевых уставов и военных доктрин. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный аналитик, отставной полковник Генерального штаба Андрей Демуренко.

По его словам, в 1920-е годы СССР провел огромную работу, изучая опыт Первой мировой и Гражданской войны. Аналогичный процесс наблюдался в США после операций в Ираке в 2000-2010-е годы.

«Нам нужен такой же процесс: всесторонний анализ, формирование рекомендаций, затем реформа. На этой основе следует пересмотреть все доктрины, включая глобальную», — сказал эксперт.

Также он отметил, что военная доктрина будущего не может быть «ретроспективной». По мнению Демуренко, она должна опираться на уроки настоящего, «какими бы болезненными они ни были».

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в США заявили, что не готовы к войнам будущего.

