Даниэла Самульски скончалась на 34-м году жизни

Немецкая пловчиха, двукратная чемпионка Европы Даниэла Самульски скончалась в возрасте 33 лет, сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание брюшной полости. В связи с болезнью, которая начала прогрессировать в 2011 году, спортсменка была вынуждена завершить карьеру.

Реклама

На счету Самульски два золота, два серебра и бронза чемпионатов Европы. Две серебряные медали чемпионата мира — 2009 (50 метров на спине и эстафета 4х100 м вольным стилем), а также бронза в эстафете 4х100 м комплексным стилем.

Также в активе спортсменки рекорд Германии на дистанциях 50 м и 100 м на спине.

У Самульски остались двое маленьких детей.

Ранее сообщалось, что легендарный британский боксер и тренер Брендан Ингл умер на 78-м году жизни.