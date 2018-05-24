Бенитес считает, что его «Ливерпуль» был слабее нынешнего

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес сравнил нынешнюю команду со своей, которая выиграла Лигу чемпионов в 2005 году, передает «Советский спорт».

«Мы достигли того, чего достигли. Все говорят о чуде в Стамбуле, но сегодняшняя команда лучше. У нас, безусловно, был Стивен Джеррард и несколько игроков высокого уровня с опытом: Хаби Алонсо и Дитмар Хаманн. У нас были футболисты, которые усердно работали, команда была хорошо сбалансирована», — приводит слова испанского специалиста «Би-би-си».

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Также наставник «Ньюкасла» отметил атакующий потенциал «красных».

«Нынешняя команда тоже обладает хорошим балансом, но у нее впереди имеются три футболиста, каждый из которых может в одиночку решить исход игры. У нас был один игрок, который, возможно, мог изменить ход игры, а здесь их три», — заявил Бенитес.

Бенитес рассказал, сколько денег клуб потратил на трансферы в сезоне-2004/05.

«Если говорить о потраченных деньгах, то мой бюджет составлял €23 млн. Стоимость нынешней команды намного выше», — сказал бывший наставник «Ливерпуля».

Ранее бывший наставник мадридского «Реала» отверг предложение санкт-петербургского «Зенита».