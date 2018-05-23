В Петербурге ввели жесткие ограничения на продажу спиртного в период ЧМ-2018
В Санкт-Петербурге введены определенные ограничения на продажу спиртного в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что накануне и во время проведения матчей алкоголь возможно будет приобрести только в организациях общественного питания.
Реклама
Запрет установлен на розничную продажу спиртных напитков.
В Санкт-Петербурге запланировано проведение четырех матчей группового этапа, одна встреча 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место мирового первенства.
Ранее сообщалось, что большинство регионов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков перед чемпионатом мира — 2018.