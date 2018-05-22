Президент Южной Осетии приедет в Россию на чемпионат мира

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приедет на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Я планирую быть на открытии чемпионата мира, игре открытия и на финале. Я люблю футбол и очень рад, что чемпионат проходит в России. Собираюсь посетить это знаменательное спортивное событие.

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Я всегда болею за сборную России. На чемпионате мира мне как осетину будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова», — цитирует Бибилова газета «Известия».

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри пока не принял окончательного решения о поездке на чемпионат мира — 2018.