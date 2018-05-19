Мутко прокомментировал эпидемию травм в сборной России по футболу
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выделил главные трудности, с которыми столкнулся главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает «РИА Новости».
«У главного тренера самая сложная работа в мире. Черчесов не может полностью реализовать то, что он планировал», — сказал Мутко.
Реклама
Также Мутко рассказал о кадровых потерях в составе национальной команды.
«Жаль, что потеряли Джикию. Не скажу, что он мировой игрок, но самое главное — это боец, это дух команды в защите. Помните, как на Евро Василию Березуцкому надоело, он пошел вперед в матче с Англией и забил головой! Вот это дух!» — добавил член исполкома РФС.