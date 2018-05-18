Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропустил первую тренировку сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, сообщает ТАСС.

У Дзюбы поднялась температура, но в пресс-службе сборной сообщают, что форвард в ближайшее время вернется в расположение национальной команды.

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«Дзюба пропускает тренировку из-за небольшой температуры, но в остальных мероприятиях сборной он принимает участие», — сказал пресс-атташе Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.

В тренировке также не принимают участие три игрока из зарубежных клубов. К сборной пока не присоединились вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев.

Ранее экс-игрок «Локомотива» вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018.