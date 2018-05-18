Наталия Орейро записала песню с русскими словами для ЧМ-2018

Известная актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро записала песню, приуроченную к чемпионату мира по футболу 2018 в России, сообщает «Советский спорт».

Композиция под названием United by Love набрала около 50 тыс. просмотров в YouTube. В припеве песни можно услышать фразу «Поднимите руки вверх!» на русском языке.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В матче открытия турнира сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес споют на открытии ЧМ-2018 на Красной площади.