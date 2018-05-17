Матвиенко назвала ЧМ-2018 ключевым международным политическим событием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала чемпионат мира по футболу в России ключевым событием для мировой политики. Слова специалиста приводит ТАСС.

«В условиях той информационной войны, в которой находится Россия, той клеветы, которая льется со всех зарубежных телеканалов в адрес нашей страны, этот чемпионат имеет ключевое значение.

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Приедут миллионы гостей, они увидят реальную Россию, реальных россиян, и никакая уже информационная война на них действовать не будет», — заявила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила о том, что Олимпиада в Пхенчхане показала, что решение России участвовать в Играх было правильным.