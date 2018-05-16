Шарапова: Надаль подумал, что я странная

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей тренировке с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в ходе подготовки к турниру в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я увидела, что он тренируется передо мной, и сказала своей команде, что будет здорово, если я подойду к Рафе и скажу, не хочет ли он со мной немного потренироваться. Команда ответила, что в этом не будет ничего неправильного. И я сделала это. Наверное, Рафа подумал, что я странная. Пожалуй, он до сих пор так думает», — рассказала Шарапова.

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В первом круге турнира в Италии экс-первая ракетка мира одолела теннисистку из Австралии Эшли Барти.

«Сыграть с Рафой на грунте — это словно выполнить одну из жизненных задач. Я так нервничала и была напряжена. Я и не думала о таком еще 15 минут назад, но затем решила, что будет здорово вычеркнуть этот пункт из списка», — подытожила теннисистка.

Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Цибулковой.