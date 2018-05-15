Сборная России по футболу сыграет в Турции в стартовом матче Лиги наций

Национальная команда России проведет стартовый матч Лиги наций против сборной Турции в Трабзоне, сообщает ТАСС.

Как информирует пресс-служба Турецкой футбольной федерации, встреча между сборными России и Турции пройдет 7 сентября на стадионе имени Шенола Гюнеша.

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Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В, где встретится с командами Турции и Швеции.

Лига наций — будущий футбольный турнир между европейскими сборными. Предполагается, что он заменит товарищеские матчи национальных команд. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА.