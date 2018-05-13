Президент «Урала»: почему все считают зарплаты футболистов?
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выразил недовольство тем, что люди считают зарплаты российских футболистов, передает «СЭ».
«Меня просто удивляет, почему все считают зарплаты футболистов?
А на биатлонистов, лыжников не тратятся бюджетные деньги? Тратятся. И так и должно быть! Нужно развивать спорт», — заявил он.
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Также Иванов выразил недоумение, что есть люди, которые считают необходимым запретить профессиональный футбол в России.
«Футбол — спорт номер один в мире. В Германии на первую, вторую лигу приходят по 80 тысяч. А у нас говорят, что профессиональный спорт не нужен. Откуда это все берется?» — заключил он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует сократить зарплаты игрокам.