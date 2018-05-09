Фанаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» подрались перед матчем

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Футбольные фанаты устроили драку в городе Днепр перед началом финального матча Кубка Украины по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Об этом сообщает ТАСС.

По информации «Общественного ТВ», в результате столкновений полиция задержала несколько десятков человек.

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«Фанаты устроили шествие по улицам города, во время которого между ними произошли столкновения», — сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Драка произошла за несколько часов до начала финального матча. Один из фанатов кинул в сторону полицейского петарду, в результате взрыва которой сотрудник органов правопорядка пострадал и был доставлен в больницу.

«Сейчас ситуация уже более или менее контролируемая», — подытожил сотрудник ведомства.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш получил повреждение головы после того, как один из болельщиков «Фенербахче» бросил в него предмет с трибуны во время ответного полуфинального матча Кубка Турции.