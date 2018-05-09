Ассистент «Миннесоты» уволен из-за обвинений в «неподобающем отношении» к женщинам

Рик Брансон уволен с поста помощника главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» из-за обвинений в неподобающем поведении по отношению к женщинам. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы НБА, причина увольнения не была указана. Стоит отметить, что ряд СМИ связал отставку Брансона с многочисленными жалобами женщин на неподобающее отношение с его стороны.

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Брансон уже был замешан в подобном скандале в 2014 году, когда его обвинили в попытке сексуального насилия в отношении массажистки, но специалист был оправдан.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Бразилии по спортивной гимнастике Фернандо де Карвальо Лопес обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к своим подопечным.