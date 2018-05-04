Медведева ушла от тренера Тутберидзе
Российская фигуристка Евгений Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.
«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной», — заявил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Также Лайшев отметил, что не считает эту ситуацию правильной.
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«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное», — сказал он.
18-летняя Медведева является воспитанницей центра и намерена продолжать там тренироваться.
Ранее сообщалось, что чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей шоу.