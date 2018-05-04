Медведева ушла от тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Евгений Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС.

«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной», — заявил директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Также Лайшев отметил, что не считает эту ситуацию правильной.

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«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное», — сказал он.

18-летняя Медведева является воспитанницей центра и намерена продолжать там тренироваться.

Ранее сообщалось, что чемпион мира рассказал о Евгении Медведевой в роли ведущей шоу.