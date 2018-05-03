Ассоциация европейских футбольных лиг не поддержала идею о турнире для сборных

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Ассоциация европейских футбольных лиг (EPFL) не поддержала идею о создании нового турнира для национальных сборных, которую выдвинул президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.

В официальном заявлении EPFL отмечается, что европейские лиги не намерены вносить изменения в календари внутренних клубных соревнований. Основной причиной назван тот факт, что соревнования и без нового турнира сильно перегружены.

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Идея турнира заключалась в том, что в нем примут участие 200 стран, разделенные на семь дивизионов. В финальной части турнира, которая должна проводиться раз в два года, будут участвовать восемь команд, причем среди них будут три европейские, две — южноамериканские сборные

Ранее сообщалось, что европейские сборные сборные смогут зарабатывать до $ 75 млн за участие в Лиге наций ФИФА.