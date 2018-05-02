«Реал» установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2), что позволило команде выйти в финал. Об этом сообщает «Советский спорт».

Для «сливочных» это уже седьмой выход в финал турнира в истории, что является абсолютным рекордом.

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По этому показателю мадридскому клубу уступают итальянские «Милан» и «Ювентус», которые добирались до финала по шесть раз.

За победу в Лиге чемпионов «Реал» поборется с победителем встречи «Рома» — «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Хамес Родригес впервые с марта 2016 года забил в Лиге чемпионов.