Передача Сергачева помогла «Тампе» сравнять счет в серии с «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 4:2. Об этом сообщает «Советский спорт».

Нападающий хозяев Брейден Пойнт набрал четыре очка, отличившись во всех голевых моментах команды.

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Российский защитник Михаил Сергачев стал автором голевой передачи в эпизоде с первой шайбой хозяев. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 2-й матч

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – Гурд (Пойнт, Сергачев) – 11:47 (5x4),

1:1 – Макэвой (Бержерон, Маршан) – 18:30 (5x5),

2:1 – Джонсон (Пойнт, Палат) – 30:14 (5x5),

3:1 – Палат (Пойнт) – 54:08 (5x5),

3:2 – Круг (Пастрняк, Бержерон) – 55:58 (5x5),

4:2 – Пойнт (Хедман) – 59:34 (en)