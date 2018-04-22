«Наполи» одержал минимальную победу над «Ювентусом» в Серии А

«Наполи» на выезде одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

Автором единственного и победного гола в матче стал защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали, который отличился на 90-й минуте.

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Таким образом, «Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 84 баллов.

Италия. Серия А. 34-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Наполи» (Неаполь) — 0:1

Голы: 0:1 — Кулибали — 90