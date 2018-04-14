«Локомотив» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в РФПЛ

Московский «Локомотив» на выезде обыграл столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Проходившая в Химках встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает ТАСС.

Дублем в составе победителей отметился Антон Миранчу. еще по разу отличились Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан.

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«Локомотив» набрал 55 очков упрочил лидерство в турнирной таблице РФПЛ, оторвавшись от «Спартака» на пять баллов.

«Газета.Ru» вела прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Футбол. Россия. Премьер-Лига. 26-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:0

Голы: 0:1 — Миранчук, 3; 0:2 — Фарфан , 42; 0:3 — Тарасов, 58; 0:4 — Миранчук, 72